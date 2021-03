Lazio, addio all’inverno: temperature in aumento, le previsioni di domani

Se le raffiche di vento e il freddo mattutino vi hanno spinto a chiedervi dove fosse finita la primavera, la risposta è: arriverà domani! Dal 24 marzo, infatti, si segnala un deciso aumento delle temperature in tutta Italia, nel Lazio in particolare si raggiungeranno i 20 gradi.

Il caldo sta arrivando ed è deciso a restare, si può iniziare a fare il cambio di stagione senza aver paura di un gelido freddo improvviso. Entro il weekend il clima si stabilizzerà per tutta la penisola; nello specifico per il Lazio la giornata di domani sarà caratterizzata da un tempo stabile, con sole prevalentemente al mattino ed una serata a ciel sereno.