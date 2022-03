Piste ciclabili a Roma, in arrivo 27 nuovi percorsi: ecco dove e quando saranno attivi

Nuove piste ciclabili a Roma. Sono previsti entro il 2026 in città 27 nuovi percorsi a due ruote. Numeri alla mano, saranno 54 i chilometri di percorsi ‘sicuri’ per un totale di 13.615 milioni di euro investiti. La somma è finanzianta interamente con il Pnrr, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

Il progetto servirà ad alleggerire il traffico cittadino, a collegare i quartieri più perifierici alle stazioni metro e infine, ma non per importanza, a rendere più semplici i collegamenti per gli studenti universitari. Una novità rispetto al passato riguarda l’uso dei marciapiedi, questa volta protagonisti dei nuovi percorsi a due ruote, ovviamente quando sarà possibile.

Nuove piste ciclabili a Roma: i percorsi

Come detto, i nuovi percorsi saranno 27 che Roma Capitale ha individuato grazie alla collaborazione con le giunte dei municipi. Un lavoro congiunto e prezioso anche per congiungere le nuove ciclabili con quelle già esistenti. Dando una rapida occhiata alle strade maggiormente centrali, ciclabili sorgeranno tra via Arenula e il Campidoglio, tra via Nazionale e via XX settembre, da via Vittorio Emanuele a via Veneto. Attraverso il tunnel di Santa Bibiana si arriverà da Termini a Nomentana. Inoltre, dal Colosseo si potrà pedalare fino a viale Manzoni e via Giolitti.

Invece in area ostiense ciclovie tra Porta Metronia e Piramide. A San Giovanni sarà prolungato il bikelane fino a via l’Aquila. Sul quadrante est invece nuovi percorsi anche dopo la metro Jonio e fino a parco Talenti. Un’ulteriore pista ciclabile nascerà sul viadotto dei Presidenti giungendo alla Bufalotta. Una nuova pista ciclabile fino a viale Togliatti passando da viale dei Romanisti nei quartieri Torre Spaccata e Torre Maura.

Ad ovest invece ciclabile tra Vitinia e Campus Biomedico. Verso Sud, dalla stazione metro di Villa Bonelli la ciclabile seguirà invece la dorsale del Tevere. A nord invece ciclovie tra Pietralata e stazione tiburtina e tra piazzale Pio XI e la Gianicolense. Saranno invece quattro gli interventi previsti nel quartiere Eur: il primo tra viale dell’Oceano Pacifico e viale Tupini, il secondo da Laurentina a Tre Fontane, il terzo unirà invece la stessa fermata della metro a via Gradi e l’ultimo riguarderà il Torrino. A Ostia la ciclabile sul lungomare Toscanelli sarà allungata insieme a quella sul sentiero Pasolini. Previsto infine un collegamento a due ruote anch tra Dragona e Litoranea.