Roma, bus turistici: dal 2019 i torpedoni non potranno accedere al centro

Dopo gli incidenti e i disagi provocati dai pullman turistici nella Capitale, questi mezzi hanno attirato molta attenzione su di loro fino ad arrivare ad un sentenza del TAR e al Consiglio di Stato che da anch’esso ragione al Comune nella nuova regolamentazione che prevede l’allontanamento dei bus turistici dal centro storico.

“Buona notizia per Roma, l’allontanamento dei bus turistici per migliorare l’ambiente e la vivibilità del centro – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -, ora il nuovo regolamento va attuato bene e deve essere occasione per allontanare da un lato i pullman turistici e dall’altro i torpedoni a doppio piano che hanno invaso il cuore di Roma negli ultimi anni, aumentando il traffico, lo smog e la congestione automobilistica sulle strade. Non ci si deve fermare però a questo: ora il cuore della capitale va restituito ai cittadini e alla fruibilità, con un piano di pedonalizzazioni serio e incisivo che liberi il Colosseo dalle auto e dall’ingrato ruolo di spartitraffico, ma anche Via del Corso e l’area del tridente mediceo, facendo dell’area archeologica e del cuore di Roma, l’area pedonale più bella del mondo”.