Torvaianica: tartaruga arriva dal mare in piena notte e depone le uova sulla spiaggia

Evento davvero eccezionale stanotte a Torvaianica (Pomezia) dove una tartaruga marina ha scelto le spiagge del litorale per depositare le uova. Ad avvistare l’animale sono stati alcuni ragazzi che hanno immediatamente avvisato la Guardia Costiera. In pochi minuti gli operatori hanno raggiunto il luogo indicato – un tratto di spiaggia all’altezza del Fosso della Crocetta – e hanno vigilato tutta la notte sulla tartaruga attivando il protocollo previsto in questi casi. Sul posto è intervenuto anche il biologo di TARTA Lazio Valerio Manfrini. In questo momento proseguono le operazioni per far sì che questo evento, a dir poco straordinario, vada a buon fine. Seguiranno aggiornamenti

Foto: Pagina FB Torvajanica