Minaccia avventore a colpi di pistola (rubata): arrestato 72enne

Aprilia. Trovato con una pistola rubata che aveva utilizzato per minacciare un cliente all’interno di un’attività commerciale. Ma i suoi giochi adesso sono finiti. È stato infatti arrestato questa mattina un uomo di 72 anni già noto per precedenti in materia di spaccio di stupefacenti.

Minaccia cliente con una pistola: i fatti

Ha minacciato con tanto di pistola un cliente di un’attività commerciale. Circostanza questa che costerà al 72enne l’accusa di minaccia aggravata ma non solo. L’uomo infatti è stato trovato in possesso di arma comune da sparo peraltro rubata e dovrà ora rispondere anche delle accuse di detenzione di arma comune da sparo e ricettazione della stessa. L’uomo, è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è sarà sottoposto a giudizio di convalida davanti al Tribunale di Latina.

L’arresto

L’arresto del 72enne — di origini italiane e del posto — è avvenuto questa mattina da parte del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia e in particolare dal personale della Sezione Operativa. L’operazione si inserisce nell’ambito più ampio della repressione dei reati contro la persona.