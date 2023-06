Incubo Pontina, tre incidenti in poche ore: lunghe file sulla SS148

Mattinata di interventi di emergenza sulla Pontina. È di pochi minuti fa l’ultimo incidente, un tamponamento al chilometro 40 in direzione sud, che ha causato lunghe code. Sul posto la Polizia Stradale di Aprilia, protagonista di ore concitate sul piano dei sinistri stradali.

Per il primo incidente necessario intervento 118

I mezzi del 118 hanno soccorso alcuni feriti in seguito al primo incidente all’altezza di Aprilia. Proprio a causa della lunga fila di veicoli in conseguenza del sinistro, si è poi verificato un secondo tamponamento. Ciò ha reso ancora più critica la situazione costringendo le auto a procedere a passo d’uomo. Nessuno è stato ferito nel secondo e terzo tamponamento. In mattinata erano ben 7 i chilometri di fila in direzione del mare: l’incidente, avvenuto tra via Cristoforo Colombo e Castel di Decima, ha paralizzato il traffico proprio nel giorno di S. Pietro e Paolo; si prevedono difficoltà per i romani al ritorno dalla giornata festiva. All’altezza di Ardea si registrano temperature oltre i 33 gradi.

Pontina da incubo

La SS158 si conferma ancora una volta una arteria estremamente pericolosa per gli automobilisti. Già a gennaio 2023 i dati dei 12 mesi precedenti raccolti dalla Polizia Stradale hanno certificato una media annua di 220 incidenti. In pratica parliamo di due incidenti ogni due giorni, con 85 feriti e tre deceduti. Si tratta di numeri altissimi se si pensa che, ad esempio, l’Appia ne ha registrati 45. Una media che purtroppo nel 2023 sembra non abbassarsi, nonostante il piano messo in campo dalle Forze dell’Ordine. La mission, diffusa ad inizio anno, si è concentrata su una massiccia attività di prevenzione al fine di aumentare la consapevolezza dei più giovani. Ma non solo. Nel mirino anche la cartellonistica, l’aumento del servizio di pattugliamento, l’assistenza e più in generale la qualità dei controlli quotidiani. Tutto ciò al fine di azzerare la mortalità e l’infortunistica lungo la SS148, ma ancora non si apprezzano sensibili miglioramenti.