A spasso sull’Appia con bici elettriche e monopattino rubati: nei guai 2 persone

Viaggiavano tranquillamente sull’Appia certi di non essere scoperti, di non dare nell’occhio. Ma qualcosa non è andato come avevano previsto. Fermati per un controllo dai Carabinieri, i due uomini sono risultati in possesso di tre biciclette di un monopattino, tutto rubato poco prima.

Così, nel primo pomeriggio dello scorso 7 agosto a Terrracina i militari dell‘Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia Carabinieri di Terracina, in collaborazione con quelli della Tenenza di Fondi, hanno arrestato un 37enne straniero, già conosciuto alle forze dell’ordine.

A spasso sull’Appia con le bici rubate: i controlli

L’uomo dal controllo effettuato sulla SS7 via Appia nell’auto sulla quale viaggiava veniva trovato in possesso di 3 biciclette, delle quali due elettriche e un monopattino, anch’esso elettrico, nonché attrezzi da scasso. Il tutto nascosto sotto una coperta per occultarne la visibilità. Tuttavia, dalle immediate indagini effettuate dai militari la refurtiva risultava rubata poco prima a San Felice Circeo nei piazzali antistanti alcuni stabilimenti balneari.

Denunciato in stato di libertà il complice

Ma non finisce qui. Presso l‘abitazione di altro straniero — 42enne residente a Fondi e denunciato in stato di libertà per aver concorso al medesimo reato — che viaggiava con l‘arrestato, veniva rinvenuta un’altra bici elettrica e un ulteriore batteria sempre per bici, oggetti sui quali sono in corso indagini per risalire ai legittimi proprietari.

L‘arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, è stato temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina in attesa del rito direttissimo che è stato celebrato questa mattinata Parte della refurtiva è stata già restituita agli aventi diritto.