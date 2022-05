Approfitta della sua fragilità per costringerla a prostituirsi e la minaccia: arrestata aguzzina

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna di Sabaudia costretta a prostituirsi, costantemente minacciata e oggetto di continui soprusi e angherie. La sua aguzzina una donna di Terracina che la teneva completamente sotto scacco. Una vicenda dai contorni surreali e terribili, che fa leva anche sulle debolezze psicologiche della vittima.

Oggi però i militari della stazione di Sabaudia hanno messo la parola fine all’accaduto arrestando la 60enne terracinese. La donna è accusata del reato di sfruttamento della prostituzione aggravato dalle minacce, dall‘utilizzo dell’inganno e dallo stato di provocata minorazione psichica della vittima.

Le indagini dei militari

Nello specifico le investigazioni hanno permesso di accertare come la 60enne sfruttando la particolare vulnerabilità e fragilità della vittima — a causa di una pendenza giudiziale relativa all’affidamento del figlio —ingenerasse in lei la convinzione che avrebbe potuto fare da tramite per la positiva risoluzione della controversia legale. A fronte di ciò, l’avrebbe costretta a prostituirsi minacciandola continuamente.

La prostituzione forzata e le intimidazioni

La vittima doveva inoltre consegnare tutto l ‘ importo guadagnato con l ‘ attività del meretricio, al punto da ridursi a vivere in miserrime condizioni. Come se non bastasse, l’aguzzina la controllata quotidianamente , sia per aver contezza dell ‘ effettiva attività sia per il ricavo giornaliero.

Qualora la donna non avesse consegnato quanto guadagnato o non avesse lavorato continuativamente tutto il giorno, l’aguzzina provvedeva subito a minacciare il mancato interessamento nel giudizio ed a porre in essere atti intimidatori.

Ne è un esempio quello subito dalla vittima nel gennaio del 2021, quando fecero esplodere un petardo all‘interno della sua cassetta postale; episodio questo che fece scattare l’indagine dei Carabinieri di Sabaudia.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, dove aspetterà di essere sottoposta a processo.