Fondi e Formia: allontanate 2 ragazze pluripregudicate e pericolose

Erano nella sul territorio pontino senza un valido motivo e su di loro gravavano numerosi precedenti penali. Così gli agenti del Commissariato di Formia e di Fondi nella giornata di ieri hanno proposto l’applicazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di due ragazze di origine rumena. Si tratta di una 19enne e una 33enne. Entrambe sono state ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Allontanate 2 pregiudicate straniere da Fondi e Formia

Non potranno più tornare rispettivamente a Formia e Fondi una giovane 19enne ed una ragazza 33enne, entrambe con a carico numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, la persona ed altri gravi reati, rintracciate dalla Stazione Carabinieri di Formia e dal Commissariato di P.S. di Fondi.

Le due donne, seppure in luoghi diversi, sono state sorprese mentre cercavano di avvicinare persone anziane di sesso maschile, con ogni probabilità con l’intento di adescarle; infatti in quelle zone, oltre ad essere stato segnalato il fenomeno della prostituzione da parte di giovani ragazze di nazionalità straniera, si sono registrati numerosi furti sulle autovetture in sosta di proprietà degli utenti che utilizzano i mezzi pubblici, in particolare treni ed autobus.

Nei loro confronti il Questore di Latina ha emesso un provvedimento di rimpatrio mediante Foglio di Via Obbligatorio con il divieto di fare ritorno nella citate cittadine pontina per un periodi di anni tre.