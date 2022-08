Fondi, firmata l’ordinanza anti falò e bivacchi a Ferragosto

In vista del Ferragosto il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato un’ordinanza di divieto di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò. Si tratta di un provvedimento rafforzativo rispetto a quanto previsto durante la stagione balneare dall’ordinanza n. 82 del 30 aprile 2018.

L’ordinanza

“L’ordinanza prevede su tutte le spiagge del litorale del Comune di Fondi, per i giorni 14 e 15 agosto 2022, il divieto di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò, peraltro già vietati durante la stagione balneare dall’ordinanza n. 82 del 30 aprile 2018 e s.m.i., alla quale si rimanda per quanto non espressamente specificato dalla presente”. L’ordinanza è valida per i giorni 14 e 15 agosto 2022.