Formia TTS Street Food dal 12 al 15 agosto 2022

Dal 12 al 15 agosto, con il Patrocinio del Comune di Formia, il TTS Food

torna a Piazzale Aldo Moro, sulla bellissima terrazza che affaccia sul

mare. Festeggeremo insieme il Ferragosto e Formia diventerà per 4

giorni la capitale dello street food.

15 street chef provenienti da tutta Italia, ma anche cucine estere si

sfideranno tra padelle e fornelli dando vita ad un tour gastronomico

strepitoso.

Un grande ristorante sotto le stelle di Formia che offrirà eccellenze

gastronomiche preparate dai nostri street chef. Profumi, sapori e

colori saranno gli ingredienti di una quattro giorni da non perdere.

Dalle 17:00 si accenderanno i fuochi per sfiziosi aperitivi,

accompagnati da musica e divertimento. Tavoli disponibili per tutti

e giochi di luci regaleranno un’atmosfera unica.

COSA TROVERETE?

Racconteremo la nostra penisola attraverso il gusto autentico dei

suoi piatti, come panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto,

frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia,

cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e

stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, le autentiche bombette

di Cisternino cotte allo spiedo, puccia artiginale farcita con verdure,

polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made.

Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane

(anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e

cremini ascolani; passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri

arrosticini di pecora.

E come non citale il mitico carciofo alla giudia e sua maestà la

porchetta? Ma in versione gourmet! Panini con scottona sfilacciata

cotta a bassa temperatura. Fagottini di pizza fritta con polpette al

sugo, broccoli e salsiccia e tante altre versioni. Dall’agro Pontino la

puccia artigianale farcita con straccetti, porchetta, pulled pork e altri

ingredienti da scoprire.

SAPORI DAL MONDO…

Le proposte internazionali del nostro menù potrebbero davvero

stupirvi! Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita; Per

attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana,

cotta nelle tradizionali padellone, accompagnata da sangria

artigianale. Dal Brasile l’originale picanha cotta nelle spade su

carboni ardenti.

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Per gli amanti del dessert, bombe e ciambelle calde, tiramisù, paste

sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna e cheesecake

home-made, cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

E DA BERE…?

In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale

bavarese arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda

non filtrata, una vera eccellenza.

Approfittando di un aperitivo al tramonto, non potete non fare una

sosta da Bollicine, un chiringuito che proporrà ottimi cocktail per tutti

i gusti!

Un’atmosfera colorata da mille lucine, giochi di luci e musica in cui

poter gustare le nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile

TTSFood!

INGRESSO LIBERO!

Venerdì 12 dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 13 dalle 17:00 alle 24:00

Domenica 14 dalle 17:00 alle 24:00

Lunedì 15 dalle 17:00 alle 24:00

Ricordiamo a tutti i partecipanti che troverete gel igienizzante per

mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle

normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati

costantemente. Vi aspettiamo!!!