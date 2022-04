Gaeta, il 30 aprile “FARE RETE: Breast Unit e Associazionismo. Sinergie Culturali per la Lotta contro il Tumore al Seno”

Al convegno sarà presente anche Aprilia con “Noi e i libri”

Il Comune di Gaeta, con la Azienda Sanitaria Locale e la Breast Unit di Latina,

l’Università Sapienza – Polo Pontino e la LILT Provinciale, hanno organizzato un

convegno dal titolo:

“FARE RETE: Breast Unit e Associazionismo. Sinergie Culturali per la

Lotta contro il Tumore al Seno”

Che si terrà a Gaeta il 30 aprile dalle 9 alle 13 presso la Sala “Angelo Mitrano”

del Palazzo della Cultura (Fondazione Caboto, IV piano), in via Annunziata 58.



PROGRAMMA:

Ore 9.30/11

Saluti: Prof.ssa Teodolinda Morini, Assessore Sanità Comune di Gaeta;

Dott.ssa Francesca Cardillo, Presidente Consulta Femminile LILT Provinciale

e Direttore Oncologia PO Sud; Dott. Rosario Cienzo, Responsabile

Delegazione di Gaeta LILT Provinciale di Latina

Moderano: Prof.ssa Antonella Calogero, Direttrice Dipartimento Scienze e

Biotecnologie Medico-Chirurgiche Università Sapienza Polo Pontino;

Prof. Daniele Santini, Professore Ordinario di Oncologia Medica Università

Campus Bio-Medico, Roma;

Prof. Fabio Ricci, Direttore Breast Unit ASL Latina.

Testimonianze Associazioni

LIONS Latina – Sabaudia/SFC – Gaeta; Noi i Libri e… (Aprilia); ANDOS Latina- Fondi- Sezze –

Aprilia; Tartarughe Monti Lepini – LILT Provinciale di Latina e LILT Provinciale di Latina/

Delegazione Gaeta, Donna Più, Gruppo Yoga LILT Latina; Consulta delle donne Comune

Cisterna di Latina; Latina Knitcrochet/Gomitolo Rosa; AVO Latina; Cittadinanza

Attiva/Tribunale per i diritti del malato (TDM) di Latina; Le Capricciose (Minturno/Scauri);

Le Brigantesse (Itri); Il Piccolo Principe (Formia); ANWI Formia Nordic Walking;

Ass.ne Ernesto/Centro Adozioni Internazionali Gaeta; deComporre APS (Gaeta)

Ore 11.30: Istituzioni e Volontariato

Interventi: Dott. Cosmo Mitrano, Sindaco di Gaeta; Dott.ssa Silvia Cavalli,

Direttrice Generale ASL Latina; S.E. Dott. Maurizio Falco, Prefetto di Latina.

Ore 12.15: Chiusura Lavori e consegna Benemerenze

Presenta la prof.ssa e scrittrice Stefania De Caro

Opere artistiche donate dal M° Mario Magnatti

Comitato organizzatore: Volontari LILT Latina/Delegazione Gaeta

Rapporti con la Stampa: giornalista Sandra Cervone

MEDIA PARTNER Gaeta News 24,

ELENCO ASSOCIAZIONI con presidenti:

LIONS Latina. Gianni Borsa

LiONS Sabaudia /San Felice Circeo. Vanda Bellini

LIONS GAETA Luca Duratorre

ANDOS Latina Paola Bellardini

ANDOS Fondi Regina Abagnale

ANDOS Sezze Anna Maria De Renzi

ANDOS Aprilia Teresa Langiano

LILT Latina Nicoletta D'Erme

DONNA Più Anna Maria De Cave

Gruppo Yoga LILT Latina Giovanna Astuto

Consulta delle donne Comune di Cisterna Alessandra Pontecorvi

Latina Knitcrochet /Gomitolo Rosa Anna Bruno

AVO Latina Giuseppina Cadoni

Cittadinanza Attiva/Tribunale per i diritti del malato (TDM) Gianna Sangiorgi

LE CAPRICCIOSE (Minturno/Scauri) Antonella Macaro

LE BRIGANTESSE (Itri) Annalisa Fidaleo

ANWI NORDIC WALKING Vittore Camerota

NOI I LIBRI E…… Associazione culturale Aprilia. Sabrina Braga

Centro Adozioni Internazionali – Gaeta. Presidente nazionale Morena Grandi.

Responsabile di Gaeta Alessia Maria Di Biase

Ass.ne IL PICCOLO PRINCIPE Tiziana Scalera

(Vicepresidente Libera Bettino e la psicoterapeuta Rossella Fusco ad illustrare il

progetto di scrittura creativa e curativa RaccontiAMOci)

Ass.ne deCOMPORRE APS Gaeta Sandra Cervone