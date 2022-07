Si schianta contro un albero con l’autocarro: morto un 44enne di Sabaudia, grave l’amico

Terribile incidente questa notte sulla Migliara 47, tra Borgo San Donato e Pontinia. Un autocarro, dopo aver sbandato per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada, andando a schiantarsi contro un albero.

Il tremendo incidente è avvenuto intorno alle 3:00, al confine con il Comune di Sabaudia. A bordo dell’autocarro si trovavano due uomini. Il conducente, un 44enne di Sabaudia, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere violentemente contro un albero.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Latina. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i due occupanti del furgone dalle lamiere del veicolo. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale.

Gravi invece le condizioni del passeggero, che è stato consegnato ai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso e ricoverato in prognosi riservata. Adesso saranno i Carabinieri a dover ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.