Latina, al Concorso Nazionale dei Vini di Pramaggiore, vince Tre Terre di Maccotta Fortunato

Siamo in periodo di gemellaggi tra l’isola di Pantelleria e comunità del sud pontino, le quali nel periodo post-bellico, hanno visto la fortunata invasione di panteschi.

Tra questi, noto è per i suoi avi, Marco Fortunato Maccotta, erede di una importante azienda vitivinicola a Borgo San Donato, in provincia di Latina.

Orbene il nostro protagonista ha conseguito un grande riscontro, l’ennesimo per un pantesco fuori porta. Ma lo lasciamo raccontare a lui stesso nella sua nota:

Il recente mese di maggio è stato a dir poco esaltante per i vini prodotti dalle aziende vinicole della provincia di Latina che si sono affermati su diversi fronti nei principali concorsi enologici nazionali ed internazionali.

Per quel che ci riguarda, Cantina Tre Terre di Maccotta Fortunato, azienda vitivinicola di Sabaudia, è lieta di comunicare i seguenti risultati raggiunti dai propri campioni:

Domenica 8 maggio 2022, sono stati resi pubblici i risultati del Concorso Nazionale dei Vini di Pramaggiore, in cui due ns vini, la “Particella 22 vendemmia 2020” e il “Podere 1407 vendemmia 2020” sono stati premiati con la Medaglia d’Oro.

Trattasi di enorme vanto perché tra i tanti concorsi del vino, quello che si tiene nella cittadina veneta, giunto quest’anno alla 61° edizione, è il concorso più antico d’Italia.

http://mostranazionalevini.com/

Organizzata nel quadro della ancor più longeva Mostra Nazionale Campionaria del Vino, che si svolge ormai da 75 anni, autorizzata dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e gestita dall’Associazione Enologi Enotecnici Italiani e nata per valorizzare i migliori vini italiani a DOCG, DOC e IGT.

La scorsa settimana poi un altro bellissimo e forse ancora più importante risultato: nell’ambito del XX Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2022, già noto in passato come Selezione del Sindaco, in un palcoscenico in cui si sono dati battaglia quasi 2000 vini, ancora la “Particella 22 vendemmia 2020” ma anche lo “Shiraz vendemmia 2020” ed il “Moscato vendemmia 2021” si sono aggiudicati la prestigiosa Medaglia d’Oro.