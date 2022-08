“Moscato Lazio IGT Bianco 2021” dell’azienda Tre Terre vince il Premio Qualità Italia 2022. L’arte vitivinicola di Pantelleria nell’Agro Pontino

Dopo le medaglie d’oro dei mesi scorsi, nell’ultima settimana ci sono arrivati altri nuovi e importanti riconoscimenti:

in particolare il ns Moscato Lazio IGT Bianco 2021 la sta facendo da padrone….e d’altronde questo vitigno per noi rappresenta la storia, le origini, la tradizione…chi meglio dei panteschi conosce i segreti per far esprimere al meglio questa racina?

Aveva già ottenuto la Medaglia d’oro Concorso Internazionale Città del Vino e già questo era stato un gran risultato ma la scorsa settimana ha vinto il Premio Qualità Italia 2022 come miglior vino bianco italiano tra quelli in concorso nella sua categoria al relativo Concorso Enologico.

Lo straordinario exploit del Moscato ha quasi messo in second’ordine il risultato dell’altro ns in concorso, lo Shiraz Lazio IGT Rosso 2020 che allo stesso Concorso, il Premio Qualità Italia 2022 appunto, ha ottenuto una Menzione Speciale essendosi classificato tra i primi 5 miglior vini rossi italiani nella sua categoria che vista la presenza nel contesto di diverse centinaia di campioni, trattasi ugualmente di una fantastica performance.

A ulteriore conferma dell’ eccellente annata, sabato 6 agosto, in occasione di Festambiente, il Moscato è stato selezionato tra i migliori vini Bianchi alla “IV Rassegna Nazionale dei Vini dei Parchi Nazionali di Legambiente” !!

Insomma a fronte di tanti sacrifici, dei buoni risultati e tanta soddisfazione che mi piaceva condividere anche con te.

https://www.premioqualitaitalia.it/vincitori-2022/

https://www.festambiente.it/premiati-a-festambiente-2022-i-vini-dei-parchi-la-pace-rinnovabile-passa-anche-dal-bicchiere/