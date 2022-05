Paura a Gaeta: litigano per un parcheggio e lo aggredisce con un crick

Gaeta, lungomare Caboto. Una violenta aggressione si è consumata la sera di domenica primo maggio. Scatenata per futili motivi, nella colluttazione è rimasto ferito un ragazzo originario di Cassino.

Dalla lite all’aggressione: cosa è successo

L’aggressione è avvenuta intorno alle 22, nelle vicinanze di un locale sul lungomare Caboto. Secondo quanto si apprende tutto è cominciato per futili motivi. Causa della bagarre un parcheggio. A seguito dell’acceso diverbio un giovane di Cassino è stato colpito con un crick. L’aggressore è poi scappato.

Le condizioni del ragazzo

Fortunatamente, le ferite riportate dal ragazzo non sono state gravi. Dopo che i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure giovane lo hanno condotto all’ospedale Dono Svizzero di Formia in codice giallo.

Le indagini dei militari

Sul posto è arrivata un’ambulanza e i carabinieri della compagnia di Formia. Sono tuttora in corso le indagini per determinare la dinamica dell’accaduto e per risalire al responsabile dell’aggressione.