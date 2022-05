Paura al Luna Park: la giostra si rompe, feriti 3 ragazzini, uno è grave

Momenti di paura e panico a Sabaudia, dove una giostra si è improvvisamente rotta. Cedendo, la struttura ha colpito un ragazzino di 15 anni, rimasto ferito in modo grave, e altri due bambini, di 11 e 14 anni. Per loro le ferite sono serie ma meno gravi. Tutti i ragazzini feriti erano a bordo della giostra.

Incidente al Luna Park

Da una prima ricostruzione, effettuata dai Carabinieri della Stazione di Sabaudia, la giostra, una struttura a catena e sedili, ha ceduto improvvisamente. Da quello che è stato riferito da alcuni testimoni, pare che dei maggiorenni fossero saliti poco prima sulla giostra. Probabilmente il peso dei ragazzi ha provocato un cedimento, che si è verificato subito dopo. I tre ragazzini feriti stavano facendo il loro giro quando il palo che regge il fiocco che solitamente si prende per vincere il premio ha ceduto ed è crollato.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il 15enne è apparso subito in condizioni serie, anche se non in pericolo di vita. E’ quindi stato elitrasportato all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Lì gli hanno riscontrato la frattura di tibia e perone, oltre a contusioni, traumi ed ecchimosi varie. Ne avrà almeno per 30 giorni. Meno gravi gli altri due ragazzini.

La struttura è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono ancora in corso per appurare le responsabilità dell’accaduto.