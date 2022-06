Risultati elezioni Gaeta 2022, chi ha vinto? I risultati in tempo reale con proiezioni, percentuali e tutti i dati in diretta dai seggi

Risultati elezioni Gaeta 2022, chi ha vinto e chi sarà il nuovo Sindaco della città. Alle ore 23.00 di oggi si chiudono i seggi per le Amministrative ma per l’inizio delle operazioni di scrutinio dei voti occorrerà aspettare domani. Ricordiamo che in queste Comunali sono ben cinque i candidati alla carica di Primo Cittadino: Cristian Leccese, Sabrina Mitrano, Silvio D’Amante, Benedetto Crocco e Antonio Salone.

Affluenza definitiva elezioni 12 giugno 2022 Gaeta

Intanto vediamo come è andata sul fronte dell’affluenza. A Gaeta, per queste Amministrative valide per il rinnovo del Consiglio Comunale, hanno votato .000 elettori su un totale di .000 aventi diritto. La percentuale finale delle comunali è stata pertanto pari al %.

Come si elegge il Sindaco

Per essere eletto Sindaco il candidato deve ricevere la maggioranza assoluta dei voti (50%+1). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia tutto sarà rinviato all’eventuale ballottaggio che si terrà domenica 26 giugno tra i due candidati più votati.

Quando inizia lo scrutinio dei voti

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 14.00 di domani lunedì 13 giugno 2022. In questo election day verrà data infatti precedenza ai quesiti per il referendum sulla Giustizia.

Risultati Gaeta 2022

Queste le percentuali di voto dei singoli candidati alla carica di Sindaco di Gaeta e delle liste a loro collegati. Ricordiamo che i risultati delle elezioni di Gaeta con i relativi dati saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani. Ricarica la pagina per aggiornare.

Cristian Leccese: -%

Gaeta Democratica: -%

Azzurri per crescere ancora: -%

Avanti tutta: -%

LAB 32: -%

Gaeta Tricolore: -%

Le ali per Gaeta: -%

Azione Popolare: -%

Mitrano nel cuore: -%

Sabrina Mitrano: -%

Gaeta comunità di valore: -%

PD: -%

Europa Verde: -%

Silvio D’Amante: -%

Insieme con Silvio D’Amante: -%

Movimento Cinque Stelle: -%

Benedetto Crocco: -%

Difendi Gaeta: -%

Antonio Salone: -%