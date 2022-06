Risultati elezioni San Felice Circeo: vince Monia Di Cosimo

E’ Monia Di Cosimo il nuovo Sindaco del Comune di San Felice Circeo. Battuta la sfidante Rita Petrucci che non è andata oltre il 36% delle preferenze (anche se mancano alcune sezioni da scrutinare). La Di Cosimo era appoggiata dalla lista Circeo Futura.

Elezioni Circeo 2022 chi ha vinto

Gli elettori hanno così scelto per la continuità con l’Amministrazione comunale uscente. Monia Di Cosimo ha ottenuto peraltro un ampio consenso staccando la rivale con una forbice piuttosto netta. Ad ogni modo ecco i dati ufficiali pervenuti dalle sezioni elettorali.

(Sezioni scrutinate 9 su 9)

Monia Di Cosimo: 61.84%

Circeo Futura: 61.84%

Rita Petrucci: 38.16%

Rita Petrucci Sindaco: 38.16%

Affluenza finale Comunali

In tutto, in questa tornata elettorale valevole per il rinnovo del Consiglio Comunale di San Felice Circeo, hanno votato 4.619 elettori su 7.920 con una percentuale pari al 58.32%.