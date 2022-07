Si finge il nipote per derubarla: 86enne truffata, portati via 4.500€

Ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana. Si era recato a casa di una donna di 86 anni e con la scusa che gli doveva dei soldi per pagare un pacco l’ha raggirata. Siamo a Gaeta, una cittadina in provincia di Latina e i Carabinieri hanno posto la parola fine alle truffe di un giovane malvivente.

19enne raggira anziana: i fatti

A dare l’allarme è stata la stessa signora che ha così permesso di acciuffare il malvivente. Quest’ultimo, un ragazzo di Napoli del 2003, è ora responsabile di truffa ai danni di un’anziana.

Il modus operandi del giovane era semplice quanto efficace: arrivato a casa dell’anziana signora, una donna di 86 anni di Gaeta, si era fatto consegnare dalla stessa 4500 euro e vari monili d’oro per il pagamento di un pacco.

Il tutto era stato sapientemente architettato in quanto in una precedente telefonata il ragazzo si era finto il nipote della signora chiedendole appunto dei soldi per effettuare il pagamento del fittizio pacco.

Il fermo

Ma i suoi giochi hanno avuto vita breve. Infatti, il tempestivo intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri, allertati dalla vittima che aveva immediatamente contattato la Centrale Operativa della compagnia di Formia, ha consentito di interrompere la condotta criminosa del soggetto che, come detto, dovrà ora rispondere di truffa ai danni di un’anziana.