Terracina, arrestati due ragazzi per spaccio: sequestrali quasi 4.000 euro

Ferragosto è sicuramente un periodo caotico e questo porta le forze dell’ordine ad intensificare i loro controlli così da poter salvaguardare la tranquillità dei cittadini e reprimere una vasta serie di reati. Questo è quanto fatto in queste ore dal Commissariato di P.S di Terracina.

Leggi anche: Bimbo di 11 anni ucciso sull’Appia: arrestato il 18enne che l’ha travolto, era sotto effetto della droga

Gli arresti

Gli agenti con equipaggi della locale Squadra di Polizia Giudiziaria e della Polizia Scientifica sono usciti “in borghese” avvalendosi della collaborazione di unità cinofile del reparto della Polizia di Stato di Nettuno. Nel corso di un normale servizio, si sono recati presso un parco pubblico e lì hanno notato la presenza di un soggetto, già noto alle forze dell’ordine. Fatte le perquisizioni, hanno trovato un quantitativo di HASHISH pari a circa un etto e una somma di denaro con banconote di vario taglio. L’uomo, 33enne terracinese, dopo le formalità di rito veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spostandosi di poco, c’è stato poi un via vai di giovani molto ambiguo. Hanno infatti notato un soggetto uscire da un palazzo. Un soggetto già conosciuto dalle forze dell’ordine per assuntore di sostanze stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di una dose di cocaina, e pertanto deferito alla locale Prefettura di Latina, mentre con l’ausilio delle unità cinofile si procedeva alla perquisizione del citato immobile, risultato in uso ad altro soggetto noto alle FF.PP.

Il palazzo

Non era convolto solo un palazzo, ben due. E all’interno di questi, venivano rinvenute ulteriori dosi di sostanza stupefacente del tipo Cocaina e marjuana, in parte già confezionate e pronte per essere cedute. Inoltre, sempre nel corso delle perquisizioni, è stata rinvenuta una somma di denaro pari ad euro 3.725,00 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio e sottoposta a sequestro preventivo.

Alla luce dei fatti riscontrati è stato mandato avanti l’arresto in flagranza di reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, anche per questo secondo soggetto, 26enne terracinese.