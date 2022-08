Terracina, cocaina e hashish trovati a casa del giovane pusher: arrestato

Aveva in casa cocaina e hashish in modeste quantità ma comunque gli sono costate l’arresto. Sono stati i Carabinieri dell’aliquota mobile del NORM di Terracina a mettere le manette ai polsi di un 33enne del posto, con precedenti di Polizia. In particolare il ragazzo è stato trovato con 8 grammi circa di cocaina e 51 di hashish unitamente a vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. La droga è stata posta così sotto sequestro mentre il giovane è stato arrestato come detto.