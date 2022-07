Tragedia in spiaggia: ha un malore, si accascia e muore

Una vera e propria tragedia quella che è avvenuta ieri pomeriggio lungo il litorale di Fondi, in provincia di Latina. Qui un uomo si è sentito male mentre stava tranquillamente passeggiando sul bagnasciuga. Un malore improvviso e fatale per il 70enne che purtroppo non ce l’ha fatta.

Si sente male in spiaggia: morto 70enne

Doveva essere un pomeriggio piacevole, di relax al mare invece si è tramutato in una vera tragedia. Come anticipato, i fatti sono avvenuti ieri. La vittima intorno alle 1 stava passeggiando tranquillamente sul bagnasciuga — in zona Tumulito — quando a causa di un improvviso malore si è accasciato a terra.

I soccorsi

Vedendo la scena, immediatamente, le persone presenti bagnanti, gestori degli stabilimenti e bagnini sono accorsi per prestare all’uomo le prime cure. In spiaggia era presente anche un’infermiera che ha eseguito sul 70enne le prime manovre di rianimazione. Sul posto sono poi giunte anche l’auto medica dell’Earth Life di Terracina e l’ambulanza della Centro Italia Soccorsi che hanno provato a rianimare l’uomo in tutti i modi. Vani purtroppo i numerosi tentativi di soccorso e poco prima delle 18 ne è stato dichiarato il decesso.