Aziende irregolari: sequestro di 30 kg di molluschi e sospensione di un’attività

I Carabinieri del Comando provinciale, insieme a quelli del Nas e del Nil e insieme a un elicottero dei Carabinieri di Roma Urbe e con il coordinamento della Questura di Latina, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Terracina hanno svolto controlli sul territorio e, in particolare su attività commerciali, riscontrando alcune violazioni. In un caso sono intervenuti per sospendere l’attività, in un’altra con il sequestro di 30 chili di prodotti ittici.

Denunciato imprenditore e sospesa attività commerciale

I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno deferito in stato di libertà la titolare di un’ attività commerciale, per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per la mancata redazione del documento di valutazione rischi, il DVR, con sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, con relative sanzioni amministrative.

Sequestrati 30 chili di molluschi

In una società ittica gli uomini dell’Arma del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina, hanno contestato al legale responsabile dell’azienda che vendeva prodotti della pesca, violazioni per “omesse procedure di autocontrollo” e sequestrato amministrativamente 30 chili di prodotti alimentari del tipo molluschi.

Altresì sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale nel territorio del Comune di Terracina, con 67 persone fermate e 50 autoveicoli controllati. Sono state elevate sei contravvenzioni al Codice della Strada.