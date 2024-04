Blitz in pasticceria e ristoranti: maxi-sequestro di alimenti privi di tracciabilità

Controlli in attività di ristorazione nel Comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Verifiche che i Carabinieri della locale stazione hanno svolto in collaborazione con i colleghi del Nucleo antisofisticazione per accertare il rispetto della normativa igienico sanitaria a tutela dei consumatori finali. Un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 130 chilogrammi di alimenti, 20 litri di vino e a multe salate nei confronti di tre esercizi commerciali.

Cibi e vino privi di tracciabilità

Nel corso dell’attività ispettiva sono stati controllati due ristoranti pizzeria, nella prima sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 25 kg di generi alimentari e 20 litri di vino privi di tracciabilità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di 1.500,00 euro ai sensi dell’art. 18 REG. CE 178/2002 sanzionato dall’art. 2 D. LGS. 190/2006.

Sequestri e multe

Stessa ammenda è stata elevata all’altra pizzeria per cui è scattato il sequestro complessivo di 60 kg di alimenti tutti privi di tracciabilità, in palese violazione anche in questo caso delle strette normative che disciplinano questo campo.

Irregolarità anche in pasticceria

Per ultimo è stata controllata una pasticceria che è stata trovata in possesso anche in questo caso di numerose quantità di creme e dolci privi di tracciabilità, per cui è scattato il sequestro amministrativo di circa 50 kg di derrate alimentari e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.