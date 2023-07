Caretta caretta nidifica a Sabaudia: la scoperta di TartaLazio e dei dipendenti del Parco del Circeo

Le tartarughe tornano a nidificare anche a Sabaudia. Dopo il nido da record a San Felice Circeo, ecco che un’ altra dolce sorpresa torna ad allietare le coste laziali. In particolare, sabato scorso i ricercatori ed i volontari di TartaLazio hanno trovato un nido di tartarughe Caretta caretta, non lontano dalla foce di Caprolace.

Il nido di tartarughe Caretta Caretta a Sabaudia

Individuato, nonostante la mareggiata, il punto in cui la Caretta caretta ha deposto le uova ed è poi stato messo in sicurezza. Poi, i ricercatori di TartaLazio ed i tecnici del Parco Nazionale del Circeo hanno lavorato su una seconda traccia in zona Bufalara ma non sono riusciti ad arrivare al nido. Tuttavia, non è escluso che a breve ci possono essere delle novità in quanto l’attività dei ricercatori non si ferma. Ora, complessivamente e contando anche quello rinvenuto sabato a Sabaudia, nel Lazio la conta dei nidi arriva a quota cinque.

Il commento del presidente del Parco

In merito si è espresso anche il Presidente del Parco Giuseppe Marzano, ecco le sue parole: “Dopo l’assenza dell’anno scorso la Caretta caretta torna a nidificare nel territorio del Parco Nazionale del Circeo. Questa volta le uova sono state deposte sulla spiaggia del Comune di Sabaudia, poco più a Nord della foce del Lago di Caprolace. Come al solito un grande ringraziamento va ai tanti volontari di Tartalazio e delle varie associazioni che partecipano ai ‘pattugliamenti’ notturni e alle successive attività di monitoraggio, controllo e salvaguardia dei nidi. E pensare che qualcuno, a poca distanza da questo sito, avrebbe voluto esercitarsi a sparare bombe a mano e qualcun altro portare migliaia di persone a ballare come in una grande discoteca sulla spiaggia. I territori inclusi nei Parchi non possono trasformarsi in una sorta di Disneyland oppure inseguire i modelli della Riviera romagnola, la prospettiva deve essere quella di puntare ad un turismo sostenibile e di qualità che sappia valorizzare le infinite bellezze naturalistiche di questi luoghi”.

Il nido da record a San Felice Circeo

Quest’anno, il primo nido di Tartarughe Caretta caretta del Lazio è stato trovato sulle spiagge di San Felice Circeo. Il nido contiene la bellezza di 140 uova e la loro chiusa potrebbe avvenire nella prima metà del mese di agosto. Una scoperta preziosa quella che ha visto impegnati, ancora una volta, i ricercatori di TartaLazio che non hanno esitato a definirla il nido “più grande mai registrato nel Lazio”.

