“Datemi i soldi o vi ammazzo”: minaccia di morte i genitori per comprarsi la droga

Ripetutamente erano stati minacciati di morte dal figlio che pretendeva da loro soldi. Fino a quando il padre, stanco di vivere nella paura, lo scorso 22 giugno, ha deciso di chiedere aiuto e ha formulato il numero unico di emergenza facendo accorrere i Poliziotti del Commissariato di Fondi hanno tratto in arresto il giovane, presunto responsabile di maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori.

Gli agenti hanno accertato che il ragazzo, anche sabato scorso, si era recato presso l’abitazione dei genitori, chiedendo insistentemente di entrare, pretendendo dai genitori denaro e tentando addirittura di sfondare il portone dell’abitazione.

Dopo aver minacciato i genitori ha raggiunto casa della cugina

Al rifiuto dei genitori, il ragazzo ha iniziato a minacciare i genitori di morte, mimando il gesto di una pistola, per poi spostarsi e dirigersi verso casa di una cugina, anche qui con l’intento di farsi consegnare del denaro, salvo poi allontanarsi nuovamente.

L’uomo è stato denunciato

Individuato dai poliziotti, il giovane è stato accompagnato presso gli Uffici di polizia dove si sono recati nel contempo anche le vittime. Sia i genitori che la cugina hanno denunciato le condotte del ragazzo, il padre ha altresì raccontato che nella notte precedente questi, armato di coltello, gli aveva richiesto dei soldi che il padre gli ha consegnato per il timore che potesse far del male agli altri familiari presenti in casa.

Lo stesso scenario è stato denunciato dalla madre, anch’ella minacciata di morte sotto le continue richieste di denaro del figlio, schiavo del vizio della droga e del gioco.

L’arresto per maltrattamenti ed estorsione

Le informazioni fornite dalle vittime ed i riscontri acquisiti dai poliziotti, hanno delineato un quadro di condotte violente subite dai familiari del giovane, soggetto particolarmente pericoloso e instabile, che ne hanno portato all’arresto per maltrattamenti ed estorsione e alla denuncia in stato di libertà per la rapina ai danni del padre.

La misura

Notiziato il P.M di turno, su disposizione dello stesso l’uomo è stato condotto presso il carcere di Latina, in attesa di convalida. Nella giornata di ieri è stato convalidato l’arresto, Il soggetto è stato rimesso in libertà ed è stato disposto ne suoi confronti il divieto di avvicinamento alle persone offese.

Si ricorda che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di innocenza per l’indagato.