«Deve scendere»: 33enne nigeriano ‘beccato’ senza biglietto danneggia il vetro del vagone

Attimi di tensione sul treno quando un passeggero sprovvisto di biglietto e pertanto invitato dal capotreno a scendere dal convoglio ha, di tutta risposta, danneggiato il vetro di un vagone causando la soppressione della corsa. Protagonista della vicenda un uomo nigeriano di 33 anni denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Formia e che adesso dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e di interruzione di pubblico servizio.

Follia sulla Roma-Napoli: minaccia i passeggeri con delle forbici, poi aggredisce un agente

Le tensioni sul treno e la denuncia del 33enne

I fatti sono avvenuti presso la stazione di Scauri-Minturno. Qui un passeggero dopo che è stato invitato a scendere dal treno in quanto sprovvisto di biglietto ha pensato bene, di tutta risposta, di danneggiare il vetro di un vagone. Circostanza quest’ultima che ha causato la soppressione della corsa arrecando non pochi inconvenienti agli altri passeggeri. Al centro della vicenda un uomo nigeriano di 33 anni poi denunciato in stato di libertà da parte dei carabinieri della compagnia di Formia accorsi sul posto. A seguito dei fatti il l’uomo, residente a Eboli, dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.