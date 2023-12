Dramma a Fondi: pescatore muore folgorato da una scarica elettrica

Tragedia a Fondi, pescatore muore folgorato da una scarica elettrica. Il dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Torre Canneto. Inutili i soccorsi.

Si era preparato per trascorrere una serata tranquilla lungo il canale di Torre Canneto a Fondi, in provincia di Latina. Ma dopo aver sistemato l’attrezzatura da pesca è accaduto l’impensabile: l’uomo, di 73 anni, è venuto infatti a contatto accidentalmente con i cavi dell’alta tensione sopra di lui, rimanendo investito da una fortissima scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Immediatamente è scattato l’allarme ma nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c’è stato nulla da fare.

Pescatore muore folgorato a Torre Canneto

Il tutto si è consumato in pochi istanti nel tardo pomeriggio di ieri, quando erano da poco passate le 19.00. Il 73enne, secondo quanto ricostruito, si stava apprestando a pescare lungo l’argine. Ma mentre si preparava ad approntare l’attrezzatura da pesca, con la canna in carbonio che aveva tra le mani, forse agitandola per far calare l’amo in acqua, è entrato accidentalmente in contatto con i sovrastanti cavi dell’alta tensione, venendo investito dalla forte scarica elettrica che lo faceva sbalzare all’interno del canale.

Inutili i soccorsi

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Terracina, prontamente intervenuta, ha soccorso l’uomo portandolo fuori dall’acqua. I Militari gli hanno praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca unitamente al personale sanitario del 118 sopraggiunto nel frattempo nel tentativo così di riattivargli la circolazione sanguigna. Purtroppo, nonostante le procedure di soccorso attivate, l’uomo è deceduto poco dopo a causa dell’arresto cardio-circolatorio provocato dalla folgorazione.

