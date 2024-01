Emergenza ospedali a Fondi e Terracina: pazienti del Pronto Soccorso in attesa sulle barelle per mancanza di personale

Emergenza Pronto Soccorso all’interno dei Comuni pontini di Terracina e Fondi: il sindaco Beniamino Maschietto s’interessa alla vicenda.

Il 2024 non parte con il piede giusto per i territori di Fondi e Terracina, con i Comuni che devono constatare un’emergenza legata ai servizi di Pronto Soccorso. Per la mancanza di medici e infermieri, molti pazienti da ieri attendono di essere visitati, venendo posizionati durante queste estenuanti attesi su barelle di fortuna o addirittura all’interno delle ambulanze.

Emergenza Pronto Soccorso tra Fondi e Terracina

A pagare maggiormente la situazione sono gli anziani dei due Comuni pontini, costretti a fare lunghe attese estenuanti e dove la mancanza di posti letto tende ad aggravare ancora di più questa vicenda. Oggi i due territori pagano l’assenza del personale sanitario all’interno dei Pronto Soccorso, con una grave carenza di medici e infermieri. A tutto ciò, le soluzioni tampone non hanno portato risultato, come nel caso dell’inserimento di medici esterni alla struttura. Eppure, all’interno di queste strutture ospedaliere, si registra l’arrivo di nuovi anestesisti e soprattutto l’inserimento di nuove postazioni letto nelle ultime settimane.

Mancano i posti letto nei Pronto Soccorso

La mancanza dei posti letto nei Pronto Soccorso mai come oggi è centralissima nella vicenda di Fondi e Terracina. Oggi virtualmente Terracina avrebbe 28 nuovi posti letto e Fondi altri 24, ma nella realtà dei fatti ne vengono utilizzati solamente 18 e 16, come indica la maggioranza che sostiene il Sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto. Nel reparto di ortopedia di Terracina, nonostante la presenza di quatto nuovi ortopedici e anestesisti, i posti letto rimangono solamente 15.

L’interessamento del Sindaco di Fondi sulla vicenda

La vicenda ha spinto il Sindaco di Fondi, insieme alla sua maggioranza, a interloquire con il Direttore Generale dell’Asl di Latina. L’incontro, andato in scena questa mattina 2 gennaio 2024, ha messo le condizioni per discutere dell’emergenza sanitaria nei due territori pontini e la richiesta di reclutare nuovo personale ospedaliero per le due strutture di Pronto Soccorso, in modo da ripristinare le funzioni normali dei due poli sanitari.