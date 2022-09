Enfiteusi, il nuovo regolamento del Comune di Fondi per diventare proprietario

Novità per Il Comune di Fondi dove è possibile liberare i terreni gravati da livelli ed enfiteusi. La questione è molto senta sul territorio comunale pontino e ha provocato non pochi problemi a proprietari, eredi e potenziali acquirenti di fondi. Alcuni di questi terreni sono al servizio dell’ospedale civile di Fondi.

L’iter per redigere un regolamento

Con la soppressione dell’Ente ci sono proprietà che non sono state prese in carico dalla Regione e nemmeno dall’Asl e sono rimaste in un limbo.

È stato il Comune di Fondi dopo un confronto con l’Azienda sanitaria locale e l’Ente regionale ad aver approvato un regolamento specifico sull’argomento, sciogliendo ogni dubbio a riguardo. I cittadini finalmente potranno godere appieno della proprietà dei loro terreni.

La questione è stata affrontata in seduta consiliare, il 23 marzo scorso. E a distanza di 5 mesi sono arrivati a una disciplina normativa grazie al lavoro svolto dal settore urbanistica comunale guidato dal dirigente Bonaventura Pianese e dall’assessore Claudio Spagnardi.

Come liberare il terreno dal gravame e diventare proprietario

Quanti rientrano nei casi indicati possono presentare richiesta di liberare i propri fondi da vincoli e diventare proprietari a tutti gli effetti.

“In fase di prima applicazione – recita testualmente il regolamento – il servizio tecnico curerà la ricognizione dei terreni per i quali il Comune di Fondi risulti essere ‘concedente’, l’individuazione dei livellari, la quantificazione del canone e del capitale di affranco, nonché la richiesta di pagamento del canone. Successivamente comunicherà annualmente, all’ufficio finanziario, le variazioni intervenute”.

Molti terreni comunali sono già stati oggetto di ricognizione, l’iter si annuncia quindi rapido.

In caso contrario, su richiesta del cittadino, in applicazione del regolamento, il Comune provvederà ad interrogare i succitati Enti per avviare l’iter e liberare finalmente il terreno dal gravame.

Il regolamento https://tinyurl.com/3hvffxs4

La modulistica https://tinyurl.com/mwj35tcm

Ma cos’è l’enfiteusi?

L’enfiteusi, disciplinata nel Codice Civile dall’art.957, viene definita come un diritto reale su proprietà altrui, in base al quale il titolare (enfiteuta) gode dell’utile dominio sul fondo stesso, obbligandosi a migliorarlo e pagando al proprietario (concedente) un canone annuo in denaro ovvero in prodotti alimentari. Equiparato all’enfiteusi è il “livello”, un tipo di contratto agrario ora pressoché in disuso, che consiste nella concessione pluriennale di un terreno a fronte del pagamento di un canone annuo.