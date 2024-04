Estorsioni, droga e armi: dopo i 13 arresti scatta anche il sequestro di beni

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 aprile, sono state eseguite 13 misure cautelari nell’ambito dell’operazione per droga, armi ed estorsioni denominata ‘Jars’. Nel corso delle attività svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla Compagnia di Terracina, questi ultimi hanno anche proceduto all’individuazione e al sequestro di beni mobili.

I beni sequestrati

Tra gli altri sono stati sequestrati: un camper e un’autovettura di grossa cilindrata e una attività commerciale ubicata in Fondi per un valore complessivo di euro 260mila, che gli investigatori ritengono siano stati acquistati con il provento dell’attività delittuosa.

I Carabinieri hanno arrestato un altro uomo per detenzione ai fini di spaccio

Inoltre a seguito delle perquisizioni nei locali effettuate nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Roma a carico di 13 indagati componenti, secondo le risultanze investigative, componenti di un’associazione locale costituita allo scopo di acquistare, detenere e commercializzare, nella città di Fondi , ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo hashish, marjuana e cocaina, i militari hanno anche arrestato -in flagranza- per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un 27enne residente a Fondi in quanto trovato in possesso di grammi 400 di hashish, 30 di cocaina e 200mila euro in banconote contanti.

Proseguono le indagini

Anche il 27enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Latina, dove si trova rinchiuso a disposizione dell’Autorità giudiziaria che sta cercando di ricostruire, grazie alle attività degli investigatori, il giro d’affari e le eventuali ulteriori persone coinvolte nell’organizzazione individuata grazie alle informazioni ricevute da un collaboratore di giustizia.