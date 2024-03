Fermato con il coltello a serramanico in strada: “E’ per la mia religione” | Denunciato

I Carabinieri hanno fermato un ragazzo a Terracina, in provincia di Latina, trovandolo in possesso di un coltello ‘pericoloso’. Ma lui si è giustificato: “Fa parte delle regole della mia comunità”. Denunciato.

Ha provato a giustificarsi con i Militari dell’Arma sostenendo che quel coltello che aveva con sé non gli serviva per scopi illegali ma solo per rispettare le regole della sua comunità d’appartenenza. Ma non è bastato per evitargli la denuncia. E, chiaramente, il sequestro dell’oggetto. Succede a Terracina, dove i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 2003 residente a Pontinia (LT) per il reato di porto abusivo dell’arma bianca. Il giovane infatti, nel corso di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito.

21enne indiano in giro con il coltello: “Fa parte della mia religione”

Il 21enne, di origini indiane, ha in qualche modo tentato di giustificare il possesso del coltello con una regola di vita della comunità Sikh. Regola che prevede di portare al seguito un pugnale chiamato Kirpan. Per i cittadini Sikh infatti possedere un coltello (kirpan) rappresenta l’impegno per il rispetto di sé e per la propria libertà di spirito. Peraltro rientra fra i loro obblighi religiosi quello di presentarsi in pubblico mostrando chiaramente la loro identità religiosa, simboleggiata dalle cosiddette “cinque kappa”.

Di cosa si tratta? C’è il kesh, ovvero capelli e barba lunghi, mai tagliati, simbolo della vita naturale che nessuno può volutamente manipolare. Quindi il kamba: un pettine che va tenuto fra i capelli, usato due volte al giorno per tenerli ordinati, senza nodi e puliti, simbolo della pulizia personale e morale. Infine il kara, cioè un braccialetto, simbolo dell’attaccamento a Dio. Il kachera: un complemento di abbigliamento che copre le parti intime, simbolo del rispetto verso se stessi e per l’appunto il Kirpan (o coltello).