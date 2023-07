Formia, truffa della ruota bucata nel parcheggio del supermercato: “Così mi ha rubato il portafogli”

Formia. Una truffa in piena regola quella andata in scena nel parcheggio del supermercato Lidl della cittadina in provincia di Latina. Prima gli ha bucato la ruota e poi, approfittando della sua distrazione non ha esitato nel derubarlo del portafogli lasciandolo così all’asciutto. Fatto scattare l’allarme, le forze dell’ordine sono riusciti a risalire all’identità del malvivente, assicurandolo alla giustizia.

Formia, esplosione nella notte: squarciata la saracinesca di una frutteria

Il furto nel parcheggio della Lidl

Furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito: queste le accuse delle quali è chiamato a rispondere un uomo di 36 anni originario della provincia di Napoli. A seguito di mirati accertamenti i militari della stazione di Formia hanno deferito l’uomo in stato di libertà per i reati suddetti in quanto è stato identificato quale autore del furto messo in scena con il ”metodo della ruota bucata”.

La truffa

Il colpo è stato effettuato lo scorso 8 febbraio ai danni di un uomo di 60 anni della Provincia di Caserta. A quest’ultimo, mentre era intento a sostituire il pneumatico precedentemente bucato dal denunciato, gli veniva sottratto il borsello contenente effetti e documenti personali di cui una carta di credito successivamente utilizzata per tentativo di prelievo. Il tutto è andato in scena, come anticipato, nel parcheggio della Lidl.

I raggiri

Ma non sono la truffa della ruota bucata. Diversi infatti i metodi usati dal malviventi per mettere a segno i colpi ai danni delle ignare vittime. Rientra tra i tanti “escamatoge”, ad esempio, quello delle monetine. Ad agire di solito sono in due e spesso si appostano nei supermercati o comunque vicino agli esercizi commerciali. A questo punto, una persona ferma la vittima che di solito è in auto dicendole di aver perso monetine oppure, degli scontrini mentre l’altra, – approfittando della sua distrazione – gli sottrare quanto presente nel posto passeggero dell’abitacolo.