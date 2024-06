Furiosa lite di coppia: 42enne picchiata dal marito davanti ai due figli di 7 anni

È stato un vicino a dare l’allarme ai Carabinieri per una furiosa lite di coppia degenerata in un’aggressione ai danni della donna. È successo il 29 maggio a Itri, in provincia di Latina, dove i militari sono stati chiamati a intervenire in un’abitazione su segnalazione da parte di un vicino che era stato coinvolto dall’ennesima lite familiare tra due coniugi.

L’aggressione fisica e verbale della donna

I militari accorsi hanno constatato i fatti, ma sono ancora in corso indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità del 43enne che si sarebbe reso responsabile di un’aggressione prima fisica e poi verbale nei confronti della moglie, una donna di 42 anni di nazionalità rumena.

Bambini affidati alla nonna, mentre la mamma riceve le cure dell’ospedale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe graffiato e tirato il cuoio capelluto della donna e il tutto sarebbe avvenuto davanti ai figli minori della coppia, entrambi di soli 7 anni. Questi ultimi, solo per protezione e evitare che vengano coinvolti in questi troppo più grandi di loro, sono stati affidati alla nonna paterna, mentre la mamma è stata trasportata presso l’ospedale di Formia per ricevere le cure del caso.