Gaeta in Salute, sanità e territorio indispensabile sinergia. Breast Unit: una sanità al femminile

La Breast Unit della ASL di Latina al centro di un partecipato incontro di approfondimento tenutosi

a Gaeta, nell’ambito della manifestazione “Gaeta in Salute”. Un’occasione importante per ribadire

alcuni concetti fondamentali legati a “Sanità e territorio”, “Sanità al Femminile”, “Prevenzione” e

“Fare Rete” per migliorare sempre più servizi e attenzioni, mirando alla soluzione delle criticità”,

alla cosiddetta “Umanizzazione delle cure”, per “Prendere in carico” chi si ammala e

accompagnarlo in tutto il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale.



Dopo i saluti del Sindaco di Gaeta, Dott. Cristian Leccese e del Consigliere Regionale del Lazio

Dott. Cosmo Mitrano, si sono alternati al microfono, in qualità di relatori, il Prof. Fabio Ricci,

Direttore della Breast Unit di Latina, il Dott. Luigi Rossi Responsabile U.O.S. Oncologia Università

Sapienza di Roma-Polo Pontino Ospedale Dono Svizzero di Formia e la Dott.ssa Genoveva Boboc

Direttrice UOC Radioterapia Ospedale “S. M. Goretti” di Latina, introdotti dal giornalista Andrea

Brengola.

Unanime il ringraziamento alla Direttrice Generale della ASL Pontina Dott.ssa Silvia

Cavalli, per la lungimiranza e l’oculata linea di gestione della sanità pubblica territoriale che guarda

sempre più alla costruzione di un nuovo modello organizzativo efficace ed efficiente in cui, attorno

a medici, professionisti, personale infermieristico, ruotino sempre più associazioni e volontari

formati per prestare un servizio sinergico.

Come sottolinea spesso la Direttrice Cavalli: “non è più

possibile gestire solamente le emergenze: si tratta di individuare le soluzioni per prevenirle,

organizzandosi in termini di strutture, risorse, collaborazioni, nuove tecnologie, farmaci innovativi,

e potenziare la medicina di prossimità”. “A Gaeta – ha detto il Consigliere Regionale Mitrano –

stiamo per inaugurare il centro diagnostico, nuovo presidio di potenziamento dell’offerta

sanitaria” e Gaeta, è stato ricordato, è l’unico Comune ad avere da anni un ambulatorio e presto

inaugurerà un servizio di trasporto dei pazienti indigenti nei luoghi di necessità. Il Prof. Ricci ha

posto l’accento sullo sforzo, in collaborazione con il Responsabile Aziendale della Breast Unit Dott.

Carlo De Masi, sul decentramento possibile per molti servizi ma non per tutti, come ad esempio

per la chirurgia senologica e la radioterapia che devono essere necessariamente centralizzati.

Ha sottolineato che la istituzione della Breast Unit, ha determinato innegabili vantaggi per tutte le

donne della provincia, eliminando squilibri territoriali e diseguaglianze sociali, aumentato di circa il

20% le possibilità di guarigione. Il tumore alla mammella colpisce purtroppo un numero alto di

donne (nell’1 % dei casi anche gli uomini) in continua crescita ma grazie agli screening (possibili

per donne dai 50 ai 74 anni nelle strutture di Aprilia, Latina, Priverno, Fondi e Formia), ai percorsi

di presa in carico nella Breast Unit, alla rete di istituzioni, alla multidisciplinarità, alle associazioni

di volontariato che si stringono intorno alle pazienti, il tumore può essere sconfitto soprattutto

quando la diagnosi è precoce.

“Il territorio pontino-ha detto il Dott. Luigi Rossi, dopo aver portato i saluti del Sindaco di Formia

Gianluca Taddeo, della Prof.ssa Antonella Calogero, Direttrice Dipartimento Scienze

Biotecnologiche di Medicina e Chirurgia dell’Università Sapienza di Roma-Polo Pontino, e del

Prof. Daniele Santini, Direttore UOC Oncologia Universitaria, è strutturata su tre centri oncologici

territoriali universitari: a Formia, Terracina e Aprilia. La collaborazione con l’Università Sapienza di

Roma-Polo Pontino, porta pregevoli opportunità perché coniuga la parte strettamente legata alle

cure a quella della ricerca, della sperimentazione con l’opportunità di avere direttamente a

disposizione farmaci innovativi, studi all’avanguardia, studenti che vengono formati nelle Unità

Operative della nostra Azienda Sanitaria”.

Un effetto positivo del “Fare Rete” ha portato ad avere per i pazienti oncologici di Formia un

notevole risultato: avere una navetta diretta che, in tempi brevi raggiunge con i farmaci la sede del

Dono Svizzero, arrivando direttamente da Latina e non facendo tappe intermedie com’è accaduto

per anni.

L’intesa Comune-Regione-Associazione Le Capricciose- Direzione Generale della Asl, ha

portato a rivoluzionare una consuetudine a tutto vantaggio dei pazienti e in primis delle donne.

“Anche la Radioterapia Oncologica del Goretti -ha precisato la dott.ssa Boboc- è ben organizzata

con macchinari di ultima generazione, con protocolli consolidati che permettono terapie più brevi

ma più efficaci rispetto al passato, con minori effetti collaterali. Abbiamo potenziato grazie a tutto

il personale della nostra Unità Operativa il sistema dell’accoglienza seguendo il target della

Direttrice Generale Dott.ssa Silvia Cavalli e del nostro Capo Dipartimento Dott. Francesco Equitani,

realizzando un percorso di cura più rapido e sereno. Un percorso utile alla psiche e che impatta

positivamente sulla possibilità di guarigione delle nostre pazienti”.

E’ stato inoltre unanimemente apprezzato come La Breast Unit di Latina per scelta di politica aziendale si è aperta all’arte, alla

musica, allo sport con il dragon boat, allo yoga, al lavoro a maglia ponendo in essere quelle che

vengono chiamate “terapie integrate in senologia”, con le associazioni di volontariato presenti su

tutto il territorio provinciale che ne sono parte attiva. La presenza gioiosa al convegno di una

delegazione dell’ANDOS di Fondi con la Presidente Regina Abagnale e de Le Capricciose, la cui

Presidente è Antonella Macaro, hanno confermato l’intesa grande e aggregante con la Breast Unit.

Una sinergia a vantaggio della “qualità della vita” delle pazienti affette da tumore al seno.

Presenti alla manifestazione il Vicesindaco di Gaeta Prof.ssa Teodolinda Morini, l’Assessora alla

Sanità Prof.ssa Lucia Maltempo, il Consigliere Comunale Dott. Gennaro Dies, il Dott. Carlo Iavarone

Direttore Anestesia e Rianimazione Ospedale Dono Svizzero di Formia, il Dott. Roberto Fava

Direttore Ortopedia e Traumatologia Ospedale Dono Svizzero di Formia, la Dott.ssa Rossella

Midolo Fisiatra della ASL, l’artista Mario Magnatti (in arte Mariom) pittore ufficiale della Marina

Militare, Evangelista Fusco Coordinatore Infermieristico della Breast Unit che con la Case Manager

Marcella Schembari opera costantemente per garantire la funzionalità dei servizi, ha ringraziato

tutto il personale sanitario che quotidianamente permette alla Breast Unit di raggiungere

eccellenti risultati.

In sintesi la dimostrazione concreta come la sinergia tra istituzioni crea sempre

una sanità di livello che coniuga alla qualità, la umanizzazione delle cure erogate ai cittadini.