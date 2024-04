In auto con 1 kg di hashish e cocaina: 41enne prima torna libero, poi finisce ai domiciliari

Era stato beccato in auto con un complice e un carico di stupefacenti: un chilo di hashish e 230 grammi di cocaina. Un 41enne di Formia, ma residente a Minturno, nel corso di controlli dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Formia, qualche giorno fa, è stato fermato nel territorio del Comune di Itri, mentre viaggiava in auto sull’Appia in direzione Napoli, con l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Il giudice lo aveva rimesso in libertà riservandosi sulla misura

Nell’immediatezza dei fatti il 41enne era stato arrestato e al termine dell’udienza di convalida e interrogatorio di garanzia, era stato rimesso in libertà in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria su eventuali misure da applicare ai due fermati.

Il giudice del tribunale di Cassino, competente territorialmente, ha messo per il 41enne la misura cautelare agli arresti domiciliari. Provvedimento che hanno eseguito, nella giornata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Formia.