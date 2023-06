Incidente mortale a Formia, scontro camion scooter: muore un 53enne

Incidente mortale, poco dopo le 17 di oggi, venerdì 9 giugno, su via Unità d’Italia a Formia all’altezza del distributore Ip, a Vindicio. A scontrarsi sembra siano stati uno scooter e un camion. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le attività di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e i rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime notizie, non ancora confermate, a perdere la vita sarebbe stato l’uomo in sella allo scooter, un 53enne di Gaeta. Sono attualmente in corso le operazioni da parte dei vigili urbani accorsi sul posto insieme ai carabinieri e alla polizia stardale, bisognerà attendere prima di conoscere qual è stata la dinamica del sinistro.

*** seguono aggiornamenti