Investito mentre attraversa la strada: ferito un 54enne

Un 54enne è stato investito mentre stava attraversando via Cristoforo Colombo a Terracina, Latina. Erano le 10 di sabato 18 maggio, quando si è verificato l’incidente nella cittadina turistica che nei fine settimana si riempie di visitatori in cerca di sole e mare.

L’investimento del pedone mentre attraversava la strada

L’auto, guidata da un 30enne di Terracina, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, ha investito il 54enne che stava attraversando la strada. Tanta la paura per le sorti del pedone e immediata la richiesta di intervento sia al personale sanitario del 118 sia alle forze dell’ordine.

La corsa in ospedale e l’intervento dei Carabinieri

Il 54enne è stato immediatamente trasportato all’ospedale Fiorini di Terracina, per fortuna non in gravi condizioni. Gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, invece, una volta sul posto oltre a prestare aiuto e gestire la viabilità, sono stati impegnati nei rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro. Indagini ancora in corso, al termine delle quali sarà possibile valutare se il conducente dell’auto abbia eventuali responsabilità nell’investimento.