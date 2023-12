Itri, sorpreso con una pistola rubata al datore di lavoro della moglie: arrestato 62enne

Itri, 62enne in manette per via di un’arma. Pistola rubata al datore di lavoro della moglie: arrestato con l’accusa di ricettazione.

Controlli a tappeto da parte della Compagnia Carabinieri di Formia in merito alla prevenzione e repressione dei reati di genere. Sempre più numerosi i casi di irregolarità conclamate sul territorio, anche in merito a detenzione e spaccio. Non solo gli stupefacenti nel mirino. Anche oggetti e merce.

Itri, arresti domiciliari per un 62enne: ricettazione e porto abusivo di armi

Nello specifico la stazione di Itri ha dato mandato e applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 62enne. L’uomo era in possesso di una calibro 40 senza caricatore, occultata nei pantaloni, arma che era stata rubata dall’abitazione del legittimo proprietario: un 88enne momentaneamente assente dallo stabile perchè ricoverato presso l’ospedale di Formia. Quest’ultimo, nello specifico, era anche il datore di lavoro della moglie del 62enne.

La donna esercita la professione di collaboratrice domestica e si ritrova al centro di una denuncia per ricettazione e porto abusivo di armi. Naturalmente a rischiare è solo il marito che dovrà scontare la pena, ma l’impiego della signora resta in forse. Non tanto per l’attendibilità del suo stato di servizio, quanto perchè si cerca di capire se fosse informata sui fatti o meno. Le autorità vogliono stabilire con certezza se ci fosse un rapporto di complicità nell’illecito. Al momento non sembra essere possibile. Le indagini continuano nonostante il misfatto del 62enne sia ormai venuto alla luce.