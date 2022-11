Lions di Latina Host e Sabaudia-San Felice Circeo impegnati nella lotta contro il tumore al seno

Venerdì 28 ottobre a Latina e domenica 30 ottobre a Sabaudia due incontri a carattere

internazionale organizzati dal Club Lions Latina Host e dal Club Lions Sabaudia-San felice Circeo,

hanno coinvolto la Breast Unit della ASL di Latina.

Il Lions Club Latina Host ha aperto l’anno sociale 2022-2023 alla presenza della delegazione del Siauluai Women’s Lions Club, club lituano gemellato con quello pontino. Durante la serata, il presidente del club latinense, Prof. Roberto Volpe, il Past

Governatore dott. Quirino Mezzoprete, il Past President dott. Stefano De Caro, il Presidente di

zona Lions Arch. Gianni Borsa, la signora Rima Sereikiené Presidente del club lituano e il Direttore

della Brest Unit dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina prof Fabio Ricci, hanno celebrato la

campagna “Ottobre Rosa” della LILT sul tumore del seno. La signora Rima Sereikiené, ha

sottolineato come anche in Lituania il tumore al seno rappresenta una emergenza sociale e

ribadito l’importanza di questo gemellaggio e di partecipare alla Campagna Internazionale per la

lotta contro il tumore al seno. Il Prof. Ricci, presentato dal Prof. Volpe, ha spiegato l’importanza

della diagnosi precoce e delle Breast Unit.

Domenica 30 ottobre pv, presso l’oasi di Kufra, con la meravigliosa cornice del litorale di Sabaudia,

si è svolta la conviviale di apertura dell’anno sociale lionistico 2022-2023 del Lions Club Sabaudia

San Felice Circeo Host. Presenti la Presidente del Club Dott.ssa Vanda Bellini, la Past Governatrice

Lions Prof.ssa Ida Panusa Zappalà, il Secondo Vicegovernatore Lions Dott. Salvatore Iannì, i

Presidenti Latina Terre Pontine Dott. Antonio Cirillo, Anzio Nettuno Host Gen. Ermanno Patrizio,

Tivoli Host Arch. Raffaele Bencardino, il Past Governatore Panatholn Lazio Dott. Massimo Zichi, il

Sindaco di Sabaudia Gen. Alberto Mosca, il Prefetto Dott. Antonio D’Acunto, il Dirigente Ufficio di

Collegamento del Capo Dipartimento e del Capo Del Corpo dei Vigili del Fuoco Ing. Cristina

D’Angelo. Presenti, inoltre, numerosi soci ed amici.

Introdotto dal cerimoniere dei Lions Sig. Stefano Capponi il prof. Ricci ha spiegato, le nuove tecniche operatorie della chirurgia

conservativa, lo sviluppo dei nuovi farmaci a bersaglio molecolare e immunoterapici che stanno

rivoluzionando la terapia del tumore della mammella con risultati eccezionali.

Ha sottolineatol’obiettivo della campagna, l’importanza della prevenzione primaria mediante un corretto stile di

vita, della diagnosi precoce affidandosi ai percorsi di screening istituzionali offerti dalla ASL e non a

quelli opportunistici che molto spesso non rispondono a criteri scientifici di affidabilità e presa in

carico delle pazienti. Inoltre come la ASL di Latina ponga in essere Percorsi Diagnostico Terapeutici

Assistenziale (PDTA), fortemente voluti dai vertici Aziendali ed in primis dalla Direttrice Generale

dott.ssa Silvia Cavalli, puntando al target relativo alla “Qualità della Vita” delle pazienti.

La Direttrice ha inviato i suoi saluti di vicinanza e plaudendo a queste iniziative ha sottolineato

come la lotta contro il tumore al seno sia una battaglia di tipo culturale, dove è necessario unire le

forze migliori della Società.

Una sinergia sempre più importante, rilanciando il grande obiettivo

della LILT: “No Women with breast Cancer”, quindi mortalità zero per il cancro al seno.

Un compito di alta valenza umana, di servizio per tutta la Società Civile e per i Lions il cui motto è:

“We Serve”.