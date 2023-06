Lutto a Gaeta: è morto Don Gianni Liberace, aveva 90 anni

Gaeta. A soli dieci giorni dalla scomparsa di Don Giuseppe Viola ecco che, purtroppo, un’altra personalità del mondo ecclesiastico ci ha lasciato. Spirato all’età di 90 anni Don Gianni Liberace. A renderlo noto l’arcivescovo di Gaeta mons. Luigi Vari unitamente al presbiterio diocesano. L’uomo è deceduto presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia.

Lutto a Gaeta, è morto Don Giuseppe Viola: realizzò la Casa della Vita

Chi era Don Gianni Liberace

Don Giovanni Liberace era nato il 24 giugno 1933 ed era stato ordinato sacerdote il 19 marzo 1960. Aveva appena compiuto 90 anni. Negli anni di sacerdozio ha servito la diocesi di Gaeta in diversi incarichi. Il suo ministero è legato ai tanti anni in cui è stato prima viceparroco a Fondi e poi parroco di Sant’Andrea a Trivio di Formia. Al contempo è stato cancelliere arcivescovile ed economo del seminario minore di Gaeta sotto diversi arcivescovi. Ha vissuto gli ultimi anni da parroco emerito nella sua casa a Trivio di Formia. Ora, la notizia della sua morte lascia un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e gli volevano bene.

L’ultimo saluto

I funerali di Don Gianni si svolgeranno domani, martedì 27 giugno, alle ore 10.30 nella chiesa di Sant’Erasmo a Formia.

La morte di Don Giuseppe Viola

Come detto, solo pochi giorni fa un altro lutto aveva caratterizzato la diocesi del sud pontino. Morto il noto e stimato Don Giuseppe Viola. Quest’ultimo era nato il 4 gennaio 1932 ed era sacerdote dal 17 luglio 1955. Il suo ministero pastorale è legato alla costruzione della chiesa parrocchiale di San Nilo Abate di Gaeta, che fu eretta a parrocchia nel 1962 e della quale fu parroco fino al 2008. Presso la parrocchia fondò la sezione di Gaeta del Movimento per la Vita. Da sempre interessato alle problematiche della vita umana e della sua difesa, ha realizzato a Gaeta la Casa della Vita, Centro di accoglienza per ragazze madri in difficoltà e per bambini orfani o rifiutati.