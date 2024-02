Mamma e figlia 16enne rubano carta di credito e prelevano 600 euro: beccate

Mamma e figlie complici in furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito. Ad essere state riconosciute come colpevoli sono una ragazzina di 16 anni e la mamma una 34enne.

La giovanissima, da accertamenti svolti dai Carabinieri della stazione di Terracina, avrebbe rubato dal portafogli di una 35enne una carta di credito e, in seguito, insieme alla mamma avrebbero fatto un prelievo di 600 euro presso uno sportello ATM di Priverno, in provincia di Latina.

La denuncia della vittima del furto e le indagini dei Carabinieri

Sono stati poi gli uomini dell’Arma di Terracina, nel corso della giornata del 26 febbraio, a conclusione di accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta da una 35enne residente a Terracina e dalle analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dove sono stati commessi i reati, a identificare mamma e figlia e denunciarle per furto aggravato e concorso in debito utilizzo di carte di credito.

Il furto della carta di credito avvenuto un mese fa

Le attività investigative sono andate avanti per circa un mese prima che i militari riuscissero ad acquisire le prove a carico delle due donne. La 16enne, infatti, avrebbe messo a segno il furto della carta di credito il 27 gennaio scorso, innescando la denuncia e conseguenti indagini.