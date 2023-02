Mercato della droga tra San Felice Circeo e Caserta, arrestato il pusher

Gestiva un mercato della droga al confine tra il Lazio e la Campania. A distanza di quasi 18 anni, arriva finalmente la sentenza definitiva che condanna un pusher di San Felice Circeo, che operava tra la sua zona di residenza il comune di Castel Volturno. Un mercato florido e poi abbandonato per dinamiche da chiarire, che avevano portato l’uomo a tenere un fitto business dalla vendita di sostanze stupefacenti tra gli Anni ’90 e i primi Anni 2000.

Il mercato della droga tra San Felice Circeo e Castelvolturno

Il 13 febbraio 2023 i militari della Stazione Carabinieri di San Felice Circeo, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 10 febbraio 2023 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, hanno localizzato e tratto in arresto un 62 enne cittadino italiano, noto alle forze dell’ordine, residente in San Felice Circeo. I fatti che hanno condotto al provvedimento sono riconducibili ad una sentenza divenuta esecutiva il 9 febbraio 2023 ed attiene a violazioni inerenti agli stupefacenti commesse in Castelvolturno (CE) fino all’ottobre 2005. L’uomo è stato associato presso il carcere di Latina dove dovrà scontare la pena residua di anni 4 e mesi 11 e giorni 8 di reclusione.

Nuovamente, storie di droga di persone che possono portare, all’interno di questi traffici illeciti, anche giovani ragazzi. L’uomo, partendo da comune di San Felice Circeo, era riuscito ad aprire il proprio mercato delle sostanze stupefacenti anche al territorio di Caserta, creando una base propria anche all’interno della località di Castel Volturno. Cento chilometri di costa tra il Lazio e la Campania, probabilmente anche con il benestare di clan camorristici, visto che il soggetto operava anche all’interno di particolari territori come Mondragone. Fanno riflettere anche i tempi della giustizia, che dopo 18 anni portano dietro le sbarre quello che ormai è un uomo di mezza età e disinteressato, da anni, all’attività di spaccio sul territorio laziale e campano.