Controlli a tappeto della Polizia in provincia di Latina, eseguiti controlli mirati sul territorio volti al contrasto dell’immigrazione irregolare. Diversi i soggetti individuati dagli agenti che dovranno ora lasciare il territorio nazionale. Tutti i particolari.

La Polizia di Stato di Fondi nei giorni scorsi ha svolto delle verifiche in città e nell’hinterland al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e soprattutto del suo sfruttamento. Le operazioni sono state svolte in sinergia fra l’Ufficio Immigrazione, l’Ufficio Controllo del Territorio e quello della Polizia Scientifica, con la collaborazione di un equipaggio della Polizia Locale di Fondi.

Immigrazione clandestina a Fondi: il bilancio dei controlli, focus sul centro storico

In particolare, fra le varie attività di controllo, alcune hanno interessato abitazioni situato nel centro storico, occupate abitualmente da cittadini stranieri, fra cui alcuni sospettati essere irregolari sul territorio Nazionale, così come emerso dai controlli incrociati con le piattaforme informatiche in uso alle Forze dell’Ordine ed i dati in possesso dell’Ufficio Immigrazione.

Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti per quanto riguarda la posizione di alcuni stranieri trovati in possesso di documentazione che non si esclude possa essere stata ottenuta con modalità irregolari. I controlli sul rispetto della normativa sull’immigrazione, spiegano dalla Questura, proseguiranno nelle settimane a venire al fine di garantire il rispetto della legalità, anche da parte di chi sfrutta il fenomeno attraverso locazioni irregolari.

Cittadini stranieri regolari ma nell’appartamento…irregolare

Veniamo però a quanto riscontrato in città nelle ultime ore. Ebbene, in un caso ad esempio i poliziotti hanno attenzionato un appartamento al cui interno era presente un nucleo familiare di nazionalità pakistana, risultato regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Il problema era però che, a non essere a norma, fosse l’abitazione considerando che era stata ricavata all’interno di un deposito – e dunque senza l’idoneità alloggiativa – peraltro senza neppure le utenze idriche ed elettriche.

In effetti era stato realizzato un vero e proprio mini appartamento con una camera, un bagno, un piccolo soggiorno ed un angolo cottura, il tutto senza la prescritta autorizzazione comunale. Il proprietario dell’immobile, in più, non aveva presentato la prescritta dichiarazione di ospitalità in favore dei cittadini stranieri e per questo è stato sanzionato amministrativamente. A tal proposito sono in corso gli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di violazioni di carattere penale in materia di edilizia.

Scovati stranieri clandestini a Fondi: dovranno lasciare l’Italia

In un’altra abitazione del centro storico gli agenti hanno invece trovato ulteriori cittadini indiani, questi sì risultati irregolarmente soggiornanti in Italia. Per tutti loro sono stati emessi decreti di espulsione con il contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Anche in questo caso, in considerazione del fatto che il locatario dell’immobile non aveva presentato la citata dichiarazione, è stata elevata una sanzione di euro 320,00 per ogni straniero non censito. Nei pressi dello scalo ferroviario, infine, veniva infine rintracciato un altro cittadino straniero di nazionalità indiana, il quale, essendo sprovvisto del prescritto permesso di soggiorno, è finito anche lui destinatario di un decreto di espulsione, con relativo ordine ad abbandonare il territorio nazionale.