Minturno: si ribalta con l’auto e finisce nel fosso

Minturno. Rimasto fortunatamente illeso il conducente di un’auto che a seguito di un incidente stradale si è ribaltata finendo la propria corsa in un fosso.

Incidente Fonte Nuova: stasera una veglia per ricordare Alessio, Simone, Giulia, Flavia e Valerio

Il sinistro nella notte e l’auto ribaltata

I fatti sono avvenuti poco dopo le due della notte scorsa, quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Minturno a seguito della segnalazione – al numero unico delle emergenze – di un incidente stradale. Siamo in via Parchi Ausente, quando la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Castelforte constatava la presenza di una vettura capovolta fuori strada. Le cause del sinistro per sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Fortunatamente, l’auto era vuota.

Illesa la vittima

Immediatamente il personale intervenuto ha prestato soccorso all’unico occupante del mezzo, fuori dalla vettura ed illeso, e nel contempo iniziavano le procedure per la messa in sicurezza dell’auto incidentata. Per consentire le operazioni si è reso necessario anche l’intervento del personale responsabile della linea elettrica divelta a seguito del sinistro. Inoltre, presenti sul posto, per le proprie competenze, anche i carabinieri e il personale del 118.