Mistero a Gaeta, soldatessa precipita dal terzo piano: è grave

Aveva trascorso la serata con amici, poi è rimasta vittima di un incidente che al momento appare ancora avvolto dal mistero. Una soldatessa americana di 23 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata giù dal balcone di un’abitazione di Gaeta. Una caduta rovinosa per giovane che si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Una serata, probabilmente, come tante, che la 23enne sembra aver trascorso insieme ad alcuni commilitoni, dopo la giornata di lavoro. Qualche ora da passare insieme tra una bevuta e qualche chiacchiera, per svagarsi un po’. Poi, però, è successo l’imprevedibile: la ragazza che, come riporta Il Messaggero, è in servizio presso la Mount Whitney che si trovava nella rada di Gaeta, è caduta dalla finestra.

Sulla vicenda indagano gli uomini del Commissariato di Polizia

Sul caso indagano gli uomini del Commissariato di Polizia di Gaeta per capire cosa sia successo nella serata di mercoledì scorso, 20 marzo, quando la giovane soldatessa è rimasta coinvolta nell’incidente, precipitando dal terzo piano del palazzo nel quale risiede. Dalle prime risultanze investigative sembrerebbe che la 23enne avesse alzato il gomito, visto che dalle analisi il tasso alcolemico sarebbe risultato estremamente alto.

A coordinare le indagini la Procura di Cassino

Intanto, la Procura di Cassino ha aperto un fascicolo di indagine, mentre sono gli agenti di Polizia di Gaeta chiamati a fare luce sulla vicenda che al momento appare avvolta dal mistero. A trovare la giovane sul selciato sarebbero stati due suoi colleghi che hanno immediatamente dato l’allarme facendo scattare i soccorsi. I sanitari del 118 sono accorsi e hanno trasportato la soldatessa in ospedale a Formia, dove i medici hanno disposto il trasferimento nel presidio ospedaliero di Latina, dove si trova tutt’ora ricoverata in gravi condizioni.