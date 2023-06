Nido di tartarughe Caretta Caretta da record a San Felice: 140 uova, “Il più grande mai registrato”

Il primo nido di Tartarughe Caretta caretta del Lazio si trova sulle spiagge di San Felice Circeo. Il nido contiene che contiene la bellezza di 140 uova e la chiusa potrebbe avvenire nella prima metà del mese di agosto. Quello individuato ieri dai ricercatori di TartaLazio è il nido “più grande mai registrato nel Lazio”, si legge sulla pagina Facebook di ParchiLazio. Il nido è stato poi messo in sicurezza.

Fondi, nido di tartaruga Caretta Caretta: meraviglia sulla spiaggia (FOTO)

L’avvistamento e il nido di tartarughe Caretta caretta

Il primo avvistamento della tartaruga marina è avvenuto martedì scorso non lontano dalla zona di Torre Olevola. Poi i ricercatori di TartaLazio hanno effettuato le operazioni, tutt’altro che semplici, di monitoraggio riuscendo ad individuare il nido. Presente anche il personale del Parco Nazionale del Circeo e quello del Parco Riviera di Ulisse. Ora, la tartaruga marina – probabilmente disturbata – si era in un primo momento allontanata per poi fare ritorno in una zona non molto distante da quella dell’avvistamento e deporre le uova poi ritrovate.

Gli altri episodi

Non è la prima volta che vengono trovati nidi di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia. Ritrovamenti, infatti, sono stati effettuati anche in Campania, in Toscana di ieri ed ora, come visto, anche nel Lazio le tartarughe cominciano a nidificare. Inoltre, negli anni, gli esemplari di tartaruga Caretta caretta hanno fatto tappa anche a Sabaudia e e Fondi, cittadine della provincia di Latina.