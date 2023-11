Omicidio a Priverno: ucciso un uomo, gravemente ferita la compagna

Un uomo è stato ucciso a Priverno e la compagna è stata ferita in modo grave ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto operativo che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle prime ore di oggi, mercoledì 29 novembre nella cittadina lepina.

Il delitto s’è consumato in un appartamento di via Madonna del Colle. L’uomo sarebbe stato colpito da diverse coltellate. Ma le indagini sono attualmente in corso.

*** Seguono aggiornamenti