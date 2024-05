Omicidio Pietro Caprio, chiuse le indagini: verso il processo

Il rinvenimento del corpo del 58enne, il prof Pietro Caprio, nei primi giorni di novembre scorso ha sconvolto non solo la comunità di Cellole dove viveva, ma anche Minturno, in provincia di Latina, dove insegnava. Il rinvenimento del corpo carbonizzato del docente ha scioccato tutti coloro che lo conoscevano e ha aperto indagini che la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso proprio in questi giorni. Indagini che si sono concentrate su un 84enne, sospettato di essere l’autore del terribile omicidio.



Gli investigatori non ritengono sia stato un omicidio premeditato

Una somma di denaro che l’anziano avrebbe dovuto al professore sarebbe il movente dell’esecuzione che, gli investigatori, non ritengono sia stata premeditata. Su questo punto anche l’indagato non ha avuto remore nel raccontare agli investigatori di aver contratto un debito con il 58enne, che a suo dire, però, avrebbe anche estinto.

Il sospettato incastrato dai video di sorveglianza

Nonostante da parte dell’anziano non ci sia stata mai ammissione di colpa, a incastrarlo ci sarebbero i video delle telecamere di sorveglianza del Comune che lo ritraggono a bordo della sua Fiat Palio entrare poco dopo le 14 del 3 novembre, insieme alla Dacia Duster del docente in via Petre Bianche, a Baia Domizia, in provincia di Caserta.

L’84enne rischia di finire a processo per omicidio e distruzione di cadavere

Dopo mezz’ora, dalla medesima strada di campagna è stata vista uscire l’auto dell’84enne, mentre della macchina di Caprio nessuna traccia. Solo il giorno dopo il professore sarebbe stato trovato carbonizzato nella sua auto. È a causa di questa ricostruzione che l’anziano ora rischia di finire a processo per l’omicidio e la distruzione del cadavere del 58enne. Ma la magistratura sammaritana ancora non ha fissato udienza.